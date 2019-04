Anthem: Kotaku-Artikel offenbart Probleme bei der Entwicklung

PC XOne PS4

Nach langer Wartezeit erschien im Februar dieses Jahres Anthem, das neueste Spiel des kanadischen Studios Bioware. Die Kritiken fielen gemischt aus, der Metacritic-Score liegt mit 55 Punkten unterhalb aller anderen Spiele des Entwicklers. Auch der Test auf GamersGlobal.de zu Anthem fiel nicht sehr schmeichelhaft aus.

Der Kotaku-Autor Jason Schreier hat in den vergangenen Wochen mit 19 aktuellen und ehemaligen Bioware-Mitarbeitern gesprochen. In seinem sehr ausführlichen Artikel wird beschrieben, auf was für Probleme das Team während der Entwicklungszeit stieß.

Das Hauptproblem im Laufe der Entwicklung war, dass sich Anthem viel zu lange in der Vorproduktionsphase befunden hat. Die zentrale Spielmechanik, die Story und die Missionen entstanden alle erst in den letzten 12 bis 16 Monaten. Es fehlte lange Zeit eine klare Vision für den Titel. Große Schwierigkeiten bei der Entwicklung machte auch die eingesetzte Frostbite-Engine. Diese war kompliziert in der Bedienung und beim Support konkurrierte Bioware unter Anderem mit den FIFA-Entwicklern um Unterstützung durch das Frostbite-Team. Einige Entwickler von Anthem mussten sogar für längere Zeit ins FIFA-Studio wechseln, weil diese ebenfalls Probleme mit der Beherrschung der Engine hatten.

Das Arbeitsklima bei Bioware war laut des Artikels von Angst und Stress geprägt. Es war nicht unüblich, dass Mitarbeiter nach einem Nervenzusammenbruch ein bis drei Monate krankheitsbedingt fehlten. Dutzende Mitarbeiter sollen das Studio in den letzten beiden Jahren verlassen haben. Die Bioware-Studios in Edmonton (Anthem), Austin (Star Wars: The Old Republic) und Montreal (Mass Effect: Andromeda) konkurrierten miteinander, statt sich gegenseitig zu helfen.

Bioware selber äußerte sich auf ihrem Blog wie folgt zu Wort:

Als Studio und Team akzeptieren wir alle Kritik an den Spielen, die wir machen, insbesondere von unseren Spielern. Der kreative Schaffensprozess ist oft mit Schwierigkeiten verbunden. Die Widrigkeiten und Herausforderungen bei der Entwicklung von Spielen sind sehr real. Aber die Belohnung, etwas, das wir geschaffen haben, in die Hände unserer Spieler zu legen, ist großartig. Leute in dieser Industrie stecken so viel Herzblut und Energie darein, etwas zu erschaffen, das Spaß macht. Wir sehen keinen Nutzen darin, sich gegenseitig niederzumachen, bzw. die Arbeit des Anderen. Wir glauben nicht daran, dass solche Artikel unsere Industrie und Handwerk besser machen.

Im Artikel wird auch Dragon Age 4 erwähnt, das im Dezember letzten Jahres angekündigt wurde. Mark Darrah, der ab Oktober 2017 der Executive Producer von Anthem war, war im Sommer 2017 noch der Hauptverantwortliche für die Dragon-Age-Marke. Aufgrund der Probleme bei Anthem wurde die aktuelle Fassung von Dragon Age 4 jedoch gecancelt und die Entwicklung begann mit einem kleinen Team von vorne. Ein Großteil der Entwickler von Dragon Age 4 wurde in der zweiten Jahreshälfte 2017 abgezogen, um an Anthem zu arbeiten.

Viele der geschilderten Probleme erinnern an die Probleme, die schon Mass Effect: Andromeda hatte. Auch bei diesem fand ein Großteil der Produktion in den letzten 18 Monaten statt und auch bei diesem Projekt hatten die Entwickler mit den Tücken der Frostbite-Engine zu kämpfen. Anthem wird in Zukunft, wie von Anfang an geplant, von Biowares Studio in Austin mit neuen Content und Features versorgt, um vielleicht doch noch das Spiel zu werden, das sich viele Fans bei der Ankündigung erhofft hatten.