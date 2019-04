Trials of Fire: Fantasy-Rundenstrategie von ehemaligen Batman-Entwicklern

PC

Zwei ehemalige Führungskräfte der Rocksteady Studios, die an den Arkham-Titeln der Batman-Reihe mitgearbeitet haben, wollen mit ihrem neuen Studio Whatboy Games Indie-Titel in AAA-Qualität entwickeln. Das Debüt-Spiel der Engländer wird der Strategietitel Trials of Fire sein, der am 3. Mai auf Steam in den Early Access starten wird. Bereits jetzt wurden Screenshots, Trailer und Infos zum rundenstrategischen Fantasy-Spiel veröffentlicht, rechtzeitig zur Londoner Spielemesse EGX Rezzed, wo die Entwickler ab morgen an drei Tagen eine voll spielbare Demo von Trials of Fire präsentieren werden.

In einer von Konflikten, Elend und Hungersnöten geplagten Fantasywelt sollt ihr euch mit euren drei Helden frei bewegen können und immer wieder auf Zufallsereignisse treffen, während ihr auf der Suche nach Ressourcen für eure Siedlung seid. Kommt es zum Kampf, spielt ihr euer Kartendeck aus und führt eure Einheiten über einen Hexfeld-Kampfbildschirm. Ein Loot-System, Roguelike-Elemente sowie Begegnungen, die eine moralische Entscheidung fordern, sollen dem Strategietitel eine besondere spielerische Tiefe verleihen. Wie etwa in Might & Magic Heroes können die Helden Gegenstände, Waffen und Ressourcen untereinander tauschen. Trials of Fire ist zunächst nur für PC-Solospieler geplant, soll dank seiner immer wieder neuen Spielweise jedoch für Streamer und Content Creators attraktiv sein, meint Dax Rinn, Studio-Direktor von Whatboy Games.