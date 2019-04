Romero Games und Paradox Interactive arbeiten an einem neuen Strategiespiel

„Es passieren spannende Dinge!“ – so lautet das kurze Posting auf Twitter, mit dem Paradox Interactive auf die Zusammenarbeit mit Romero Games, dem Entwicklerstudio von Brenda und John Romero, hinweist. Der entsprechenden Pressemitteilung zufolge arbeiten die beiden Unternehmen gemeinsam an einem Strategiespiel, das auf einer gänzlich neuen Marke basieren soll. Weitere Infos wurden bislang nicht preisgegeben, stattdessen wird auf die diesjährige Electronic Entertainment Expo verwiesen.

Während John Romero unter anderem mit Klassikern wie Doom oder Quake in Verbindung gebracht werden kann, wirkte seine Frau Brenda zum Beispiel an Spielen wie Jagged Alliance, Wizardy 8 oder auch am Strategiespiel Ghost Recon Commander mit, das im Jahr 2012 via Facebook veröffentlicht wurde. Außerdem entwarfen die Romero-Eheleute das Social-Network-Game Ravenwood Fair, das vom Oktober 2010 bis Juli 2013 ebenfalls auf Facebook verfügbar war. Der schwedische Entwickler und Publisher Paradox Interactive dürfte den meisten von euch hingegen durch die Crusader Kings- oder Europa Universalis-Reihe, Cities - Skylines, Stellaris oder die Hearts of Iron-Serie ein Begriff sein, um nur einige Beispiele zu nennen.

Der CEO von Paradox Interactive, Ebba Ljungerud, kommentiert die jüngste Kooperation mit den folgenden Worten:

Wir freuen uns sehr, mit den Branchenlegenden Brenda und John Romero zusammenzuarbeiten, deren Spiele wir selbst gespielt und lange bewundert haben. Bei Paradox Interactive haben wir uns einen Ruf für erstklassige Strategiespiele aufgebaut und wir nutzen diese Expertise, um mit dem Team von Romero Games etwas ganz Besonderes aufzubauen.

Als Mitbegründerin von Romero Games spricht Brenda Romero davon, dass ein Traum Wirklichkeit wird:

Dies ist ein Projekt, an dem wir schon seit langem arbeiten wollen, daher ist es besonders spannend, dass wir mit Paradox Interactive zusammenarbeiten werden, um diesen Traum zu verwirklichen.

Im Verlauf der E3, die vom 11. bis 15. Juni stattfindet, werden wir wahrscheinlich erfahren, wie genau die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen aussieht beziehungsweise welches Spiel uns im Detail erwartet.