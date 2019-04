Valve Index: Erste offiziell bestätigte Details zum VR-Headset von Valve

Seit dem Ende der vergangenen Woche existiert auf der Steam-Plattform eine Teaserseite für die neue VR-Brille von Valve, die die Bezeichnung Valve Index trägt. Bis auf einen Werbeslogan und den Zeitraum „Mai 2019“ enthält diese Seite derzeit keine weiteren Informationen.

Am gestrigen Montag war – sofern es so bezeichnet werden kann – versehentlich eine entsprechende Produktseite im Steam-Store abrufbar – und wurde prompt von Steam Database archiviert. Neben den Spezifikationen der kommenden Hardware wurden deren Systemanforderungen sowie der Veröffentlichungszeitraum gelistet. Auf Anfrage von TheVerge gab der Valve-Sprecher Doug Lombardi etwas später an, dass „die technischen Informationen auf dieser Seite zwar nicht vollständig, aber korrekt sind“.

Der Shopseite zufolge – auf der auch das über diesen Zeilen eingebundene Bild des Produktes zu sehen war – bietet euch das Index-Headset unter anderem integrierte Kopfhörer, Anschlüsse für USB 3.0 und DisplayPort 1.2, ein Netzteil sowie für die jeweilige Verkaufsregion passende Netzteilstecker. Als Systemanforderungen waren folgende Angaben aufgeführt:

Minimum:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Dual Core mit Hyper-Threading

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia 970 oder AMD RX 480

zusätzlich: DisplayPort Version 1.2 und USB 2.0

Empfohlen:

Prozessor: Quad Core +

Grafikkarte: Nvidia 1070 oder besser

zusätzlich: USB 3.0 für Headset Pass-Through Camera

Die Valve-Index-Controller (die zuvor mit „Knuckles“ bezeichnet wurden) umfassen einen linken und rechten Controller sowie zwei USB-Ladekabel. Die Basisstation des VR-Headsets besteht aus der SteamVR-2.0-Station, einem Stromkabel und dem Netzstecker.

Den Angaben von Lombardi zufolge, plant das Unternehmen, die Valve Index am 1. Mai sowohl offiziell anzukündigen als auch Vorbestellungen ab diesem Tag zu ermöglichen. Der auf der Produktseite angegebene Liefertermin (15. Juni) könnte sich zwar eventuell noch ändern, grundsätzlich sei jedoch der Juni vorgesehen. Zu welchem Betrag das Virtual-Reality-Headset erworben werden kann, ist im Moment noch nicht bekannt.