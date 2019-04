Whispers of a Machine: Science-Fiction-Adventure hat einen Termin

PC iOS MacOS Android

Das Anfang 2017 von den beiden schwedischen Indie-Studios Clifftop Games (Kathy Rain) und Faravid Interactive (The Samaritan Paradox) angekündigte Pixel-Art-Point-and-Click-Adventure Whispers of a Machine hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Der Titel wird demnach noch in diesem Monat, ab dem 17. April, für Windows, Mac, Android und iOS erhältlich sein.

Von den Entwicklern wird Whispers of a Machines als ein „Science-Fiction-Nordic-Noir-Adventure“ beschrieben. Ihr schlüpft in die Rolle von Vera, einer kybernetisch augmentierten Spezialagentin, die in einer Mordserie ermittelt und zu einem Tatort im ländlichen Außenposten entsandt wird. Schon bald stellt sie fest, dass mehr hinter den grausamen Morden steckt und eine Gruppe Fanatiker daran arbeitet, eine KI-Superintelligenz zu erschaffen - ein Vorhaben, das seit der großen Katastrophe vor einigen Jahrhunderten, als die künstliche Intelligenz die Menschheit bedrohte und abgeschaltet werden musste, verboten ist.

Als Agentin des Zentralbüros ist Vera mit einer fortschrittlichen Nano-Substanz namens „Blue“ ausgestattet. Die seltene und begehrte Technologie erlaubt es ihr, übernatürliche Fähigkeiten zu entwickeln, die auf ihre Denkweise abgestimmt sind. Im Spiel nutzt ihr die Augmentationen unter anderem, um Informationen zu sammeln und Rätsel auf verschiedenen Wegen zu lösen. Das Spiel soll mit vielen überraschenden Wendungen aufwarten, wobei eure Entscheidungen sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken und im Verlauf des Spiels Veras Persönlichkeit formen sollen. Die hierzulande erscheinende Version wird komplett in Englisch vertont ausgeliefert. Es lassen sich aber deutsche Menüs und Untertitel nutzen.