eShop-Check: Apocryph – Aus der Hölle auf die Switch

Mit dem Werbe-Slogan "Paying respect to all old school shooters" versprechen Bigzur Games eine Spielerfahrung, die alle Freunde klassischer Genre-Vertreter wieundbegeistern soll. Inerwartet euch auch tatsächlich eine schnörkellose Ballerorgie, die den großen Vorbildern aber leider in keiner Weise das Wasser reichen kann. Warum, das erfahrt ihr im eShop-Check.Apocryph erzählt euch keine Story, ihr werdet einfach direkt ins Spiel geworfen. Zunächst lediglich mit Kampfhandschuhen ausgestattet, steht ihr vor einem Portal und müsst selbst herausfinden, wie ihr die zwei Wach-Skelette umhaut und das Tor öffnet. Es gibt kein Tutorial, die Tastenbelegung wird auch nicht erklärt. Fortan bewegt ihr euch durch mittelmäßig designte Levels und schnetzelt einfach alles nieder, was euch vor die Füße läuft. Zu diesem Zweck findet ihr im Laufe des Spiels etwa eine Handvoll magischer Waffen, die mit drei unterschiedlichen Mana-Sorten munitioniert werden.Auf dem Weg durch die linear gestaltete Spielwelt findet ihr zwar hier und da mal eine "geheime" Abzweigung, aber ansonsten gibt es keine Überraschungen. Es eröffnen sich keine unvorhersehbare Wege die an interessante Orte führen, was jeglichen Erkundungsdrang im Keim erstickt.Schon die ersten Schritte lassen erahnen, wie lieblos die Entwickler das ursprünglich für den PC erschienene Spiel auf die Switch portiert haben. Die Animationen der Fäuste und Waffen des Protagonisten muten wie ein Daumenkino an. Das Movement fühlt sich ebenfalls alles andere als flüssig an. In den ersten beiden Levels ist das zwar noch halbwegs erträglich, falls ihr euch an das Ruckeln und die unpräzise Steuerung gewöhnen könnt. Aber im weiteren Spielverlauf wird es quasi unmöglich, die immer größer werdenden Gegnerhorden zu bändigen. Die Framerate stürzt gefühlt in den einstelligen Bereich, sobald ihr es mit 20-30 Monstern gleichzeitig zu tun bekommt. Ein No-Go!Einigermaßen gelungen ist allerdings die Musikuntermalung, die mit treibenden Metal-Sounds während der Kämpfe punktet und zur Abwechslung auch mal atmosphärisch und mystisch daherkommt. Bedauerlicherweise endet der Kampfsound aber nicht immer mit dem Ende der Kämpfe, was zu Verwirrung führt. So bin ich des öfteren auf der Suche nach Opfern durch leere Gänge gelaufen, während aus den Lautsprechern weiterhin die harten Riffs donnerten.Abseits der technisch grausamen Umsetzung präsentiert sich Apocryph als mittelmäßiger Klon seiner hervorragenden Vorbilder. Als klerikaler Kämpfer beharkt ihr etwa ein Dutzend unterschiedliche Höllenkreaturen, die ihr bestimmt schon alle irgendwo einmal gesehen habt. Es gibt Skelette, Golems, rote und schwarze Dämonen, Killerbienen und allerlei mehr uninspiriertes Gesocks aus der Unterwelt, die neben ihrer Seele auch ihr Hirn beim Teufel gelassen haben. Die KI ist bei diesem Spiel nämlich ebenfalls direkt aus der Hölle.Die Schwierigkeiten bei der Wegfindung konnten mich aber immerhin amüsieren – es sieht einfach lustig aus, wenn zwei Golems hartnäckig versuchen in gegensätzliche Richtung zu laufen und dabei stur aufeinander kleben bleiben. Ich helfe ihnen dann meistens und schieße sie aus Mitleid auseinander.Weniger amüsant ist es allerdings, dass die Unterwelt-Trottel grundsätzlich nur zwei Angriffsarten beherrschen. Entweder sie stürmen mit lautem Gebrüll auf euch zu, oder sie bleiben etwas im Hintergrund und werfen mit Feuerbällen.Dass Apocryph abseits der Produktbeschreibung im eShop keinerlei Story erzählt, ist geschenkt. Wer braucht schon eine Geschichte in solchen Spielen? Auch das seichte Gameplay und die langweilige Levelarchitektur würden mich jetzt nicht davon abhalten, den Titel zumindest hartgesottenen Old-School-Shooter-Fans ans Herz zu legen, wenn sie es günstig in einem Sale ergattern können. Durch die technisch miserable Umsetzung auf der Switch bleibt mir jedoch nur übrig, wirklich jeden vor einem Kauf zu warnen. Das ist schon hart an der Unspielbarkeitsgrenze, was Bigzur Games da abgeliefert haben. Ein Ausweichen auf die PC-Version bringt aber nur bedingt etwas – denn dort ruckelt Apocryph selbst auf einem potenten Gaming-PC immer wieder.