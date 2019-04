Yakuza Kiwami 2: Offenbar PC-Umsetzung geplant

PS4

Nachdem der Publisher Atlus letzten Monat bereits Yakuza Kiwami für den PC veröffentlichte, soll offenbar in naher Zukunft auch der Nachfolger, Yakuza Kiwami 2, für Windows erscheinen. Enthüllt wurde das durch einen Eintrag in der Datenbank des Entertainment Software Rating Boards (ESRB), wo die Umsetzung des Titels für den Rechner auf Altersfreigabe geprüft wurde.

Yakuza Kiwami 2 ist das Remake des ursprünglich 2006 für die PS2 erschienenen Action-Adventures Yakuza 2. Das Original wurde seinerzeit 2012 für die PS3 und 2013 für die Nintendo WiiU portiert. Das Remake wurde im Dezember 2017 zunächst nur in Japan und im August des vergangenen Jahres auch in Europa exklusiv für die PS4 veröffentlicht. Wann genau Yakuza Kiwami 2 für den PC erscheinen wird, geht aus dem Eintrag nicht hervor. Möglicherweise wird die Umsetzung im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles offiziell angekündigt.