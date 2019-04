Layers of Fear 2: Gameplay-Demo veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Bloober Team und Gun Media haben eine Gameplay-Demo zum kommenden First-Person-Horror-Adventure Layers of Fear 2 veröffentlicht. In dem rund 13 Minuten langen Clip zeigen euch die Entwickler, was euch auf dem mysteriösen Ocean-Liner alles erwartet. Im Verlauf der Demo schleicht sich der Protagonist durch düstere klaustrophobisch enge Gänge, die sich ständig verändern, während er von der Stimme des rätselhaften Regisseurs begleitet wird.

Das Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Layers of Fear 2 soll noch in diesem Jahr für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen.