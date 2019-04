Spieleveteranen-Podcast 140: Sekiro & The Division 2

Sekiro - Shadows Die Twice ab 56,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Es ist keine Schande, wenn einem Sekiro – Shadows Die Twice zu hart ist. Das neue Werk von FromSoftware fordert in einem beachtlichen Ausmaße Zeit, Reflexe und Geduld. Wenn wir schon im Schwertkampf scheitern, dann wenigstens mit moralischem Beistand von Stephan Freundorfer, der kürzlich das Entwicklungsstudio besucht hat. Als zweites "neues Spiel" knöpfen wir uns The Division 2 vor und fachsimpeln mit Roland "Mehr Loot" Austinat. Der Online-Shooter ist ausgesprochen fesselnd, wenn man sich dabei nicht an kontroversen Handlungselementen stört. Bei der abschließenden Zeitreise durch drei Spieleheft-Jahrzehnte stehen dann vor allem Strategiespiele im Erinnerungsmittelpunkt.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen die Gastveteranen Stephan Freundorfer und Roland Austinat.

Aufnahmedatum: 27. + 28.03.2019

Laufzeit: 2:35:09 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:01:12 Wir begrüßen Stephan Freundorfer zu etwas Smalltalk und News: GOG hat Warcraft wiederveröffentlicht und Sega neue Details zum Mega Drive Mini enthüllt.

0:20:53 Was haben wir zuletzt gespielt? Yoshi’s Crafted World, Trials Rising und Far Cry: New Dawn.

0:30:00 Das neue Spiel: Sekiro – Shadows Die Twice

0:30:19 Das neue Actionspiel von FromSoftware (Dark Souls) ist beeindruckend, kann aber Veteranenreflexe überfordern. Wir haben’s trotzdem tapfer versucht.

0:47:11 Stephan bereut den Biss in die Chili und plaudert über seinen Studiobesuch und die Audienz bei From-Chef Hidetaka Miyazaki. Mehr zum Thema in seinem GameStar-Report.

0:58:29 Das neue Spiel: The Division 2

0:59:04 Knarren, Kugeln und Heilpfützen: Agent Austinat kommt zur Diskussion über den Online-Shooter in die Leitung.

1:09:38 Reichlich Loot ist immer gut: Der Spielablauf motiviert mit spannenden Aufgaben und großzügigen Belohnungen.

1:18:55 Stoßseufzer und Tipps & Tricks: Für Solo-Spieler kann der Einstieg fordernd sein. Vor allem, wenn man kein Geschütztürmchen hat.

1:34:53 The Division 2 ist wegen seiner Handlung und »zynischer« Spielelemente in die Kritik geraten.

1:53:25 Zeitreise: März 2009, 1999, 1989

1:54:17 PC Games 4/2009, u.a. mit Dawn of War 2 , Empire: Total War und Runes of Magic .

, und . 2:04:24 GameStar 4/1999, u.a. mit Age of Empires 2 , Pizza Syndicate und Rollercoaster Tycoon .

, und . 2:17:22 Power Play 4/1989, u.a. mit Hard’n Heavy, Might & Magic II und der Leserwahl "Spiel des Jahres 1988".

2:30:06 Vorschau

2:30:18 Podcast 141 (für Patreon-Unterstützer), Mitte März.

2:31:52 Podcast 142 (für alle), Ende März.