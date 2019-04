DU-Projekt: Fast 800 Beiträge in 4 Büchern // Details, Registrierung & Rezensionen [Update]

Oft gewünscht, in Kürze erhältlich: Die 770 Beiträge des „Das spielen unsere User“-Communityprojektes als derzeit vier Bücher umfassendes Kompendium für Liebhaber und Sammler!

Registrierung // Rezensionen der ersten Exemplare

Update vom 2. April 2019:Danke an die User, die kurzfristig eine „Rezension“ für diesen Aprilscherz verfasst haben, sowie natürlich an die Kommentarschreiber, Leser und diejenigen, die sich auf der Website „registriert“ haben.Ursprünglicher Beitrag vom 1. April 2019:Wie die meisten von euch wissen, werden die Beiträge der DU-Galerien in Form einer Jahreszusammenfassung auch als PDF angeboten . Diese Dokumente könnten ohne Weiteres als Buch herausgegeben werden, was von euch auch immer wieder in Form zahlreicher Kommentare, E-Mails und PNs als Wunsch geäußert wird. Allerdings wäre solch ein Buch über 600 Seiten schwer, was recht gewaltig ist. Zudem wären die Screenshots recht klein beziehungsweise würde das gesamte Layout nicht gut wirken.Aus den genannten Gründen wird daher ein anderer Weg beschritten, der mit dem folgenden Slogan zusammengefasst werden kann:Jedes Jahr erhält hierbei seine eigene Ausgabe, die jeweils im A4-Querformat (297 x 210 mm) herausgegeben wird. Aktuell stehen euch vier WIR-Bücher zur Verfügung. Der größte Unterschied im Gegensatz zu den PDFs ist das neue Layout in Form von Doppelseiten: Auf der linken Buchseite befindet sich der jeweilige Screenshot, auf der rechten der eigentliche Text. Auf diese Weise erhalten die Beiträge mehr Platz „zum Atmen“, während die Bilder ebenfalls deutlich größer abgebildet werden können als es in den PDFs der Fall ist. Generell wird euch schlichtes, zurückhaltendes Layout geboten.Alle Bücher verfügen zudem nicht nur über den aus den PDFs bekannten Spiele-, sondern auch über einen User-Überblick. Mit der dazugehörigen Seitennummer könnt ihr folglich bequem ein bestimmtes Spiel oder einen der über 80 Autoren finden. Hinzu kommen für jedes Buch eine individuelle Einleitung sowie selbstverständlich zahlreiche (allgemeine und Autoren-bezogene) Statistiken, Diagramme und mehr. Folgenden Seitenumfang bieten die einzelnen Bücher:Bei den WIR-Büchern kommen hochwertige Materialien in Bezug auf das Papier und die Veredelung zum Einsatz, zum anderen sind die Druckkosten nicht unerheblich. Darüber hinaus sind etwa 150 Arbeitsstunden für die Erstellung der Bücher in die Kalkulation eingeflossen. Außerdem erhalten jene GamersGlobal-User, die in einem Buch mit ihren Beiträgen vertreten sind, einen kleinen Erlös, der sich aus einer komplexen Formel ergibt, die an dieser Stelle nicht veröffentlicht wird. Zu guter Letzt wird mit den Verkäufen auch GamersGlobal unterstützt – pro verkauftem Exemplar werden 35 Euro weitergegeben –, des Weiteren werden die Bücher selbstverständlich klimaneutral gedruckt.Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren kostet ein einzelnes WIR-Buch – abhängig von der Seitenanzahl – momentan zwischen 99,99 und 149,99 Euro (exklusive der Versandkosten). Sollte jemand alle derzeit verfügbaren vier Bücher bestellen, ergibt sich ein Preis von 459,- Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es um die 140 Vorbestellungen, von denen 14 das gesamte Kompendium ausmachen. Der Druck der Bücher wird in Kürze eingeleitet, die Lieferzeit wird etwa vier Wochen betragen.Solltet ihr Interesse an diesem umfangreichen User-Projekt haben, könnt ihr euchregistrieren (beachtet, dass es sicht nicht um Vorbestellungen handelt und ihr somit auch keine Verpflichtungen eingeht). Eine interne, in den vergangenen Wochen durchgeführte Umfrage hatte bereits zahreiche Registrierungen zur Folge.Sobald die Produktion beginnt beziehungsweise der Verkauf startet, werdet ihr mittels GamersGlobal-PN entsprechend informiert – ein GG-Account ist somit vorerst erforderlich. Darüber hinaus könnt ihr euch darüber informieren, wie viele Interessenten es pro Buch gibt und welche (derzeit rein rechnerischen) Erlöse sich daraus ergeben.Einige der User, die seit mehreren Jahren regelmäßig mit ihren Beiträgen an den DU-Galerien teilnehmen, haben bereits vorab Buch-Ausgaben ihrer Wahl erhalten – zum Vorzugspreis, versteht sich (Impressionen dieser ersten Exemplare werden schnellstmöglich nachgereicht). Aktuell könnt ihr die Rezensionen der DU-Autoren LRod timeagent und Der Marian nachlesen (die Verlinkungen führen direkt zum jeweiligen Beitrag). Weitere Rezensionen folgen vermutlich in Kürze.