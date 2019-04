Jörgspuelt: Nachfolge-Rubrik zu Jörgspielt & dauerhaft frei für alle!

JÖRGSPUELT-EXKLUSIV finish Klarspüler X L PACK S puelplatz 1: Finish ist immer gut!



Ähnlich wie mit Dark Souls Remastered hatte es auch finish Klarspüler XL PACK zunächst nicht leicht bei mir: Farblos, wenig seifig im Geschmack, kleine Öffnung, unduchsichtige Verpackung (aktueller Füllstand lässt sich also nur anhand des Gewichts schätzen).



Aber dann! Ich gebe zu, ich musste erst in mehrere Wikis schauen, um mir die richtige Vorgehensweise anzueignen. Ich wäre aber mit Sicherheit auch selbst drauf gekommen nach längerer Spuelzeit. Es gibt nämlich einen genialen Trick bei finish Klarspüler XL PACK: Man spuelt das Geschirr gar nicht von Hand, sondern packt es in die Spuelmaschine, spritzt da finish Klarspüler rein (wo genau, muss ich mir noch erarbeiten), und macht dann die Maschine an. Quasi Autospuel. Das führt zu viel besseren Spuelergebnissen als mit der Küchenrolle.



Super, alle anderen Spuels sind damit für mich gestorben. Willkommen bei der Elite! Haltet mich nicht für verrückt, aber ich denke ernsthaft über ein LetsPlay zu finish Klarspüler XL PACK nach. Also über ein LetsWash, natürlich. Mehr Infos in Kürze!

Trotz der ausgeprägt seifigen Kopfnote im Abgang hat michbeim kombinierten Geruchs- und Geschmackstest noch am ehesten überzeugt: Eine kräftige Zitronennote ist tatsächlich nicht zu verleugnen, ich denke sofort an mediterrane Sommernächte. Ich denke allerdings häufig an mediterrane Sommernächte, man sollte das also auch nicht überbewerten.Auch farblich und in der Konsistenz ist das Spuel wirklich gelungen, man sieht es sofort auf dem Teller, alles gut. Und auch wenn wieder dieser blöde Sticker drauf ist mit den sauberen Meeren: Darüber habe ich mich ja weiter oben schon beklagt, und kein Angeklagter soll für dasselbe Vergehen zweimal belangt werden. Insofern: Ein akzeptabler zweiter Spuelplatz.