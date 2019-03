Aprilscherze der 90er: Über Monkey-Island-Filme & einen Diablo-Skandal

Nicht einmal Wikipedia weiß, wo genau der Brauch herkommt, andere Menschen am 1. April auf die Schippe zu nehmen und den Schabernack mit einem gehässigen „April! April!“ zu beenden. Sicher ist nur, dass die jährlich wiederkehrende Anarcho-Humoroffensive wie so vieles andere (Halloween, Fußball-WM, ...) inflationär totgeritten wird - vor allem durchs Internet. Und hier erstaunlich oft im Technik- und Games-Bereich. So wuseln alljährlich am ersten Tag des Aprils Nachrichten und Geschichten, Videos und Bilder in ausufernden Massen durch die Medienkanäle, sodass man an diesem Tag per se zunächst nichts glauben sollte. Wirklich witzig sind ohnehin nur die wenigsten Beiträge. In Zeiten des sekundenschnellen Shitstorms verbieten große Unternehmen in diesem Jahr sogar die üblichen Aprilscherze.

Der erste Scherzartikel

In den Neunzigern sah die Welt diesbezüglich noch etwas unbeschwerter aus, vor allem für Computermagazinleser. Für jene gehörten die versteckten Scherzartikel in den April-Ausgaben zu den jährlichen Heft-Highlights. Dabei hat sich die Branche in seinen Gründerjahren eh nie allzu ernst genommen. Der erste richtige Scherzartikel fand sich dann auch bereits im Happy Computer Spiele-Sonderheft 2/86. Im Exklusiv-Test zu Star Killer lobpreisen und zerreißen Heinrich Lenhardt und Boris Schneider alias „two tough looking fighters with Hyper-Lasers“ das höchst geheime Geheimprojekt.

In den Neunzigern sind es dann vor allem Amiga Joker, PC Joker und PC Player, die in jeder vierten Ausgabe eines Jahres mal mehr, mal weniger subtil Aprilscherz-Artikel verstecken. So bringt die Amiga Joker in der Ausgabe 4/91 völlig überraschend einen Test zu Larry VI - Late Ladies Like Love & Lust. Der frivole Text über Rheumadecken, Doppelherz und nackte Frauen im hohen Alter wirkt heute mehr platt-peinlich als ordinär-originell. Gelungener ist da schon die Casting-Aktion zu Monkey Island - The Movie in der Amiga Joker 4/93, auf die sich tatsächlich Leser melden und die bis zur Ausgabe 7/93 weitergeführt wird.

Von gelungenen und misslungenen Scherzen

Auf die Spitze treibt es die Joker 1994 mit einer Extra-Beilage namens April Joker, dessen Cover bereits unübersehbar nach „Vorsicht, Trash!“ aussieht. Neben einer Reportage von einem Software-Flohmarkt, bei dem es unter anderem die Polit-Simulation Abschwung West zu bestaunen gibt, spiegeln Tests zu Streik Commander und BPS - The Game zeitgeschichtliche Themen der Mittneunziger als Persiflage wieder. Dass ein Scherzartikel auch gewaltig daneben greifen kann, zeigt der PC Joker in der Ausgabe 4/98 mit einer Preview zu Diana - Queen of Hearts. Zitat: „Der wegen seines hierzulande noch vor Verkaufsstart indizierten PC-Hundekampfs Pitbull in Verruf geratene Hersteller plant einen Genre-Mix im Stil von Shadows of the Empire - mit einem 3D-Motorradrennen der Paparazzi zum Pariser Todestunnel als makaberem Höhepunkt!“

Am besten scheint es zu funktionieren, wenn ein Aprilscherz einer Computerzeitschrift die Spielebranche selbst aufs Korn nimmt. Das gelingt der PC Player in der Ausgabe 4/99 mit dem Test zu Der Jägermeister, in dem die ebenso stupiden wie erfolgreichen Jagdsimulationen wie Deer Hunter oder Big Game Hunter durch den Kakao gezogen werden. Ein Jahr später gelingt eine ähnliche Satire mit dem Test zum U-Bahn Raser. In der Ausgabe 4/2000 wird auf einer Seite zudem mit der Überschrift „Skandal: Diablo 2 und Daikatana sind längst erschienen“ aufgemacht. Ein Aprilscherz, der die Leser auch in Ausgabe 5/2000 noch beschäftigt.

Also Vorsicht, es ist der 1. April! Bestellt nicht jedes heute exklusiv und brandneu angekündigte Spiel vor und probiert nicht von jedem euch freundlichst angebotenen Bier...