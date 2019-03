Borderlands 3: Rapper und Schauspieler ICE-T deutet Auftritt im Spiel an

PC XOne PS4

Tracy Lauren Marrow, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ice-T, wird offenbar einen Voice-Acting-Auftritt in dem jüngst angekündigten Open-World-RPG-Shooter Borderlands 3 haben. Das deutete der aus Serien wie Chicago P.D., 30 Rock und Law & Order - Special Victims Unit bekannte Schauspieler und Rapper zum Wochenende hin selbst über Twitter an.

So retweetete er einen Beitrag von Gearbox zum Trailer von Borderlands 3 und schreib: „Da gibt es ein Gerücht, dass ich eine Sprechrolle in Borderlands 3 übernehmen werde...“ Gearbox reagierte und antwortete: „Wer würde denn so ein Gerücht bloß in Umlauf bringen?“

Marrow selbst ist ein großer Videospiele-Fan und hat Erfahrung im Voice-Acting. So war er in der Vergangenheit unter anderem als Synchronsprecher in Sanity - Aiken's Artifact (als Agent Nathaniel Cain), in GTA - San Andreas (als Madd Dogg) und in Gears of War 3 (als Aaron Griffin) zu hören. Welche Rolle er konkret in Borderlands 3 übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.