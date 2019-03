Amiga Power - The Album With Attitude: 2-CD-Musikprojekt auf Kickstarter

Das Spielemagazin Amiga Power gilt trotz seiner recht kurzen Lebenszeit von 1991 bis 1996 vor allem im Erscheinungsland Großbritannien als Kultheft. Nun hat der englische Journalist Matthew Smith eine Doppel-CD-Collection auf Kickstarter vorgestellt, welche die Gunst der alten Amiga-Fans gewinnen soll. Für umgerechnet 18.600 Euro möchte dieser unter dem Projektnamen Amiga Power - The Album With Attitude eine Sammlung der besten und bekanntesten Amiga-Songs und -Remixes zusammen mit einem 80-seitigen Booklet realisieren. In diesem schreiben ehemalige Amiga-Power-Redakteure Anekdoten über die vertonten Spiele, dazu gibt es interessante Fakten, vollständige Liedertexte und Artworks.

Mehr als 30 Stücke sollen auf dem Sampler, der auch als digitaler Download erhältlich sein wird, vertreten sein. Enthalten sind Songs von Amiga-Musikern wie Andrew Barnabas, Jon Hare, Barry Leitch, Tim Wright und natürlich Chris Hülsbeck. Die Originalsongs liefern Spiele wie Cannon Fodder, The Chaos Engine, Shadowfighter, Gloom oder Fantasy World Dizzy. Die komplette Playlist findet ihr auf der Kickstarter-Seite zu Amiga Power - The Album With Attitude, eine acht Tracks umfassende Hörprobe könnt ihr euch auf Soundcloud anhören.

Das Geldsammeln auf Kickstarter läuft noch bis zum 28. April 2019, Backer ab 43 Euro bekommen zehn Bonus-Tracks unter anderem aus Turrican - Rise Of The Machine, Spellbound, Lemmings und First Samurai geschenkt.