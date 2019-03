The Outer Worlds: Gameplay Demo Walkthrough von der PAX East

PC XOne PS4

Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, Fallout - New Vegas) hat im Zuge der aktuell in Boston stattfindenden PAX East den Besuchern ein Demo Walkthrough zum kommenden Open-World-Rollenspiel The Outer Worlds präsentiert. In dem rund 23 Minuten langen Video zeigen die Entwickler unter anderem den architektonischen Detailreichtum der Umgebungen, humorvolle Unterhaltungen mit den NPCs, verschiedene Waffen, die Begleiter und mehr.

Die Dialoge haben es noch nicht ins Spiel geschafft, weshalb die Charaktere in der Demo vorerst stumm bleiben. Die Dialog-Animationen und Texte sind aber drin. Das Demo Walkthrough könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. The Outer Worlds wird noch im Laufe dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Die PC-Version wird, wie bereits im Vorfeld angekündigt, für ein Jahr nur über Epic Game Store und Windows Store erhältlich sein.