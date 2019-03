Samurai Shodown: SNK kündigt die NeoGeo Collection an

PC Switch XOne PS4

SNK hat im Rahmen der PAX East 2019 in Boston die Samurai Shodown NeoGeo Collection angekündigt. Die Sammlung enthält insgesamt sechs Prügelspiele, die auch im Online-Modus spielbar sein sollen. Der Release soll im Herbst dieses Jahres auf dem PC, der Xbox One, PS4 und der Nintendo Switch erfolgen. Für die Portierung zeichnet das Entwicklerstudio Digital Eclipse verantwortlich, das zuvor unter anderem Street Fighter - 30th Anniversary Collection für die aktuellen Systeme geliefert hat. Folgende Titel sind in der Sammlung enthalten: