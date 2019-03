The Division 2: Mit 3. DLC-Episode zurück nach New York? // Ingame-Plakat mit Hinweis

PC XOne PS4

Während ihr im kürzlich erschienenen The Division 2 (im Test+) im sommerlichen Washington D.C. gegen die Mitglieder verschiedener Fraktionen kämpft, war zwei Jahre zuvor New York der Schauplatz der Gefechte. Kurze Hosen und T-Shirt waren in The Division (im Test mit Wertung 8.5) nicht die beste Wahl, da in der Metropole seinerzeit ein strenger Winter samt entsprechender Wettereffekte herrschte. Möglicherweise verschlägt es euch im aktuellen MMO-Shooter von Massive Entertainment im Rahmen des sogenannten Year-One-Passes erneut nach NYC.

Unter anderem umfasst der kommende DLC drei Gratis-Episoden, zu denen zu den ersten beiden bereits Informationen wie die Inhalte oder auch die Veröffentlichungszeiträume bekanntgegeben wurden. So soll Episode 1 – „Washingtons Vorstädte - Expeditionen“ – im Verlauf des Sommers erscheinen, gefolgt von „Pentagon - Das letzte Bollwerk“ im Herbst dieses Jahres. Der Release des letzten, bislang nur als „Episode 3“ bezeichneten Inhaltes ist für den Winter 2019 geplant – inhaltliche Details wurden noch nicht preisgegeben.

Mehrere Plakate, die im virtuellen Wahsington zu finden sind, könnten darauf hinweisen, dass New York – beziehungsweise ein Teil davon – im Fokus der dritten Episode des Year-One-Passes steht. Wie der Screenshot über diesen Zeilen zeigt, könnte der entsprechende Episodentitel „NYC - After Dark“ lauten, und auch die Angaben „Rückkehr zum Big Apple“ sowie als Zeitraum der Monat „Januar“ passen gut ins Bild. Bis sich Ubisoft oder Massive Entertainment offiziell dazu äußern, bleiben Titel und Schauplatz von Episode 3 jedoch weiterhin Spekulation.