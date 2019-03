Kais Spielekiste - Der Podcast: Folge 10 - Spielezeitschriften

In der heutigen Folge dreht sich alles um Spielezeitschriften. Nun gut, das ist nur die halbe Wahrheit, denn wie in den vorangegangenen Folgen schieben Kai und Jörg, zwei Videospielenthusiasten aus Dresden, das Hauptthema wie immer an das Ende des Casts.

Vorher reden die beiden noch über die Mitarbeiterentlassungen bei Activision/Blizzard, wollen die Nintendo Switch in Microsofts Xbox stecken und stellen fest, dass das wichtigste bei guter Polizeiarbeit, blutige Unterhemden sind. Hinzu kommt, dass Kai seine Seele an den Teufel verkauft hat, nur damit in seine Konsolen-WG nun auch noch die Switch einziehen konnte.

Als würde das nicht reichen, kauft Jörg seine gebrauchten Spiele wie Arnold Schwarzenegger und schrieb bei Geschichtsarbeiten in der Schule Mortal-Kombat-Kombos als Lösungen auf. Für den kleinen Happen zwischendurch servieren sie euch noch Propagandamaterial für die Bundeswehr und klären den Zusammenhang zwischen ColinMcRae Dirt und Need for Speed.

Anhören könnt ihr die Folge wie gewohnt auf kaisspielekiste.de, über einen Podcatcher eurer Wahl, per Spotify oder iTunes.

Viel Spaß beim Hören

Die Timecodes:

0:00:00 – Intro & Begrüßung

0:02:00 – News

0:11:30 – Pick up’s Kai

0:42:50 – Pick up’s Jörg

1:06:30 – Günstiger Preis für richtigen Scheiß

1:10:55 – Für unterwegs: Alto’s Adventure

1:13:10 – XBox Gamepass: We happy few & Strange Brigade

1:18:50 – Review: Nights of Azure

1:31:25 – Top 5: Persönliche Highlights Teil 1

2:04:30 – Thema: Spielezeitschriften

2:29:25 – Hausaufgabe, Verabschiedung & Outro