Diablo 3: Vorschau auf Patch 2.6.5 / Saison 17 [Update]

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Update:

Blizzard hat den Start der 17. Saison (Die Saison der Alpträume) bekannt gegeben. Demnach fängt diese am 17. Mai an, für die Konsolen einen Tag später am 18. Mai. Kurz zuvor wird dann auch der Patch 2.6.5 veröffentlicht. Aufgrund von technischen Problemen, werden die zusätzlichen Beutetruhenfächer aber erstmal nicht implementiert sein. Die Suchfunktion für die PC-Fassung ist allerdings enthalten.

Ursprüngliche Meldung vom 30. März 2019:

Blizzard hat eine Vorschau auf den kommenden Patch für Diablo 3, der das Spiel auf die Version 2.6.5 heben wird, veröffentlicht. Er soll eine Reihe an Änderungen an Gegenständen und Vereinfachungen bringen. So werden, unter anderem, die Benachrichtigungs- und Abschlussbildschirme für Große Nephalemportale überarbeitet. Des Weiteren wird es für alle Spieler zusätzliche Beutetruhenfächer geben. Für den PC fünf Beutetruhenfächer inklusive einer Suchfunktion und für die Konsolenfassungen 140 Beutetruhenplätze. Außerdem werden die Schwierigkeitsgrade Qual 14, 15 und 16 hinzugefügt. Laut den Entwicklern werden etliche Verbesserungen am Spiel durchgeführt, die sich die Community schon lange gewünscht habe. Ebenso soll dadurch das Gameplay reibungsloser vonstattengehen.

Der Patch wird voraussichtlich zusammen mit der kommenden Saison 17, der Saison der Alpträume, veröffentlicht werden. Vorab testen könnt ihr den Patch selbst. Er wird ab Freitag, dem 5. April, auf dem öffentlichen Testserver zur Verfügung gestellt und kann dann eine Woche lang gespielt werden. Wie ihr daran teilnehmen könnt, sowie eine komplette Aufstellung der kommenden Änderungen, könnt ihr der Quelle unter dieser News entnehmen.