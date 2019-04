Borderlands 3: Hinweise auf Release-Termin im Trailer? [Update]

PC XOne PS4

Die Spekulationen der Fans über die Veröffentlichung von Borderlands 3 zum 1. Oktober dieses Jahres sind möglicherweise falsch, denn ein Leak auf der offiziellen Homepage von Gearbox deutet an, dass der Titel schon ein paar Wochen früher, am 13. September erscheinen könnte.

So warb das Studio kürzlich für die Vorbestellung eines Golden Weapons Skin Packs und gab an, dass „das Chaos“ (Mayhem) am 13. September ausbrechen wird. Die Meldung wurde am 1. April veröffentlicht und wenige Stunden später gleich wieder offline genommen, weshalb noch unklar ist, ob es sich dabei um ein Versehen oder einen Aprilscherz handelt...

Originalmeldung vom 30. März 2019, um 12:22 Uhr

Am vergangenen Donnerstag kündigte Gearbox im Rahmen der PAX East in Boston offiziell das lang erwartete Borderlands 3 an, zu dem auch ein erster Trailer präsentiert wurde. Eben dieser soll laut einigen aufmerksamen Fans einen Hinweis auf den Release-Termin enthalten.

So sind im Ankündigungsvideo zwei Gebäude zu sehen, die jeweils eine Zahl enthalten. Bei Minute 1:40 ist oben in der linken Ecke der Wand des Wolkenkratzers die Zahl 01 zu finden, während bei Minute 1:52 ein anderes Gebäude mit der Zahl 10 gezeigt wird. Obwohl sich die beiden Gebäude an unterschiedlichen Schauplätzen befinden, sind die Zahlen in gleicher Schrift gehalten. Auf Reddit spekulieren die Fans daher, dass damit 01.10 und somit der 1. Oktober als Release-Termin gemeint ist. Ob das zutrifft, werden wir vielleicht schon am kommenden Dienstag, den 3. April erfahren. Dann will Gearbox weitere Details zu Borderlands 3 enthüllen.