Wolcen - Lords of Mayhem: Action-RPG in der Beta / Design umgekrempelt

Neues Action-Rollenspiel-Futter vor allem für Fans von Diablo will das Wolcen Studio mit seinem Open-World-Titel Wolcen - Lords of Mayhem liefern. Damit sind die Franzosen nun mit der Beendigung der Closed Alpha und dem Übertritt ins Beta-Stadium auf Steam einen Schritt weiter gekommen. Dabei hat man sich in der mittlerweile über vier Jahre dauernden Entwicklungsphase zu einem radikalen Design-Wechsel entschlossen.

Seit dem erfolgreichen Kickstarter-Abschluss 2015 - damals lief das Spiel noch unter dem Titel Umbra, Namensrechte zwangen die Entwickler zu einer Umbenennung - wurde Wolcen vor allem grafisch ordentlich verändert. Nach wie vor dient die Crytek-Engine als Grafikgerüst, die Funktionen einer komplett dreh- und zoombaren Kamera wurden jedoch gegen eine feste isometrische Ansicht eingetauscht. Testläufe hätten ergeben, dass die 360-Grad-Kamera kaum genutzt wurde, daher wolle man bei der weiteren Programmierung mit dem 40-Mann-Team durch die Umstellung auf einen festgelegten Blickwinkel Zeit sparen, so die Entwickler.

Neben der Grafik kommen Ambiente und Story nun deutlich düsterer daher als noch zu Beginn der Entwicklung. Allerdings ist von den Fortschritten rein spielerisch derzeit nicht viel zu sehen. Spieler können sich vom ersten Akt ein Bild machen, das aber noch keine Storyführung oder Interaktionen beinhaltet. Auch der eingeplante Koop-Modus für bis zu vier Spieler ist noch nicht funktionsfähig. Daher haben die Entwickler auch noch keinen Termin für das fertige Spiel angegeben, aber immerhin einen zweieinhalbminütigen Gameplay-Beta-Trailer dagelassen.