Sega kündigt 4 Spiele zu Olympia 2020 an

Der japanische Entwickler und Publisher Sega hat auf dem heute gestarteten Sega FES 2019 in Tokyo gleich vier Titel zu den Olympischen Spielen 2020 angekündigt. So wird noch im Sommer dieses Jahres die Sportsimulation Tokyo 2020 Olympics - The Official Video Game für die PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel lässt euch einen eigenen Avatar kreieren und gegen Athleten aus der ganzen Welt in verschiedenen olympischen Disziplinen antreten.

Im Winter dieses Jahres soll dann mit Mario & Sonic bei den olympischen Spielen 2020 die beliebte Kollaborationsserie zurückkehren. Der Titel soll exklusiv für Nintendos Hybridkonsole erscheinen und dank dem Joy-Con-Support erweiterte Steuerungsmöglichkeiten bieten.

Nächstes Jahr will Sega darüber hinaus mit Mario & Sonic Arcade 2020 einen Arcade-Titel für die Automaten, sowie mit Sonic bei den olympischen Spielen 2020 einen Titel für Android und iOS veröffentlichen. Einen Trailer zu den vier Spielen könnt ihr euch im Folgenden anschauen: