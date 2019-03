Mega Drive Mini: Weltweiter Release der Sega-Konsole im September

andere

Wie der japanische Hersteller Sega kürzlich auf der hauseigenen Messe Sega Fes in Tokio bekanntgegeben hat, wird das Mega Drive Mini weltweit ab dem 19.9.2019 erhältlich sein. Bisher wurden nur die japanischen Preise der Retro-Konsole gelistet, so kostet die Standard-Variante 6.980 Yen (umgerechnet circa 70 US-Dollar), während für die Version mit zwei Controllern 8.980 Yen (umgerechnet circa 90 US-Dollar) veranschlagt werden. Der beiliegende 6-Button-Controller soll die ähnliche Größe des Original-Controllers vorweisen. Insgesamt werden auf der Sega-Konsole 40 Spiele vorinstalliert sein, die sich regional in der Auswahl unterscheiden und über eine Save-Anywhere-Funktion verfügen werden.

Für die japanische Version des Mega Drive Mini sind vorab zehn Spiele bereits bestätigt:

Sonic the Hedgehog 2

Puyo Puyo Tsu

Shining Force

Vampire Killer

Wrestleball

Gunstar Heroes

Comix Zone

Rent A Hero

Space Harrier 2

Madou Monogatari

Die Retro-Konsole wurde im letzten Jahr offiziell angekündigt und sollte ursprünglich bereits 2018 erscheinen, im September des Jahres wurde der Release jedoch auf das Jahr 2019 verschoben (wir berichteten).