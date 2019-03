Sonntagsfrage: Auf welches Spiel in Q2/2019 freut ihr euch am meisten?

Drei Monate, haufenweise Neuveröffentlichungen auf PC und Konsole. Doch welches Spiel im zweiten Quartal 2019 ist euer persönlicher Favorit? Verratet uns eure Antwort in der heutigen Sonntagsfrage.

Das erste Quartal 2019 war prall gefüllten mit neuen Spielen und umfasst auch so manches Highlight, das am Ende des Jahres Einzug in die allgemeinen oder persönlichen Ranglisten des besten Titel des Jahres finden könnte. Auf den ersten Blick fällt das zweite Quartal 2019 ein wenig dünner aus, doch auch in den Monaten April bis Juni erwarten uns so einige potenzielle Highlights auf den aktuellen Gaming-Plattformen. Da wäre etwa der PS4-Titel, der bis auf Weiteres der zunächst letzte große Exklusivtitel für die Sony-Konsole werden könnte.Strategiefans freuen sich womöglich aufs Aufbauspiel, Rennspielfreunde aufoder auchund wer VR mag, kommt eventuell auf der PS4 mitauf seine Kosten. Aber ob nun die bereits genannten Titel, das Action-Adventureoder das-Abenteuer– auf welches Spiel freut ihr euch persönlich im zweiten Quartal 2019 am meisten? Genau das möchten wir ins unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Nutzt für eure Antwort die unten eingebettete Umfrage, lasst uns in den Kommentaren unter dieser News aber sehr gerne genauer wissen, weshalb ihr euch auf dieses oder jenes Spiels am meisten freut.Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern zu disktutieren, um das Meinungsbild dieser Sonntagsfrage zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.