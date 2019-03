Steam: Gratis-WE mit Dakar 18, Darksiders-Sale, Bethesda-Angebote & mehr

Steam hält an diesem Wochenende wieder einige Angebote für euch parat. Neben dem bereits angekündigten Gratiswochenende für Bethesdas MMORPG The Elder Scrolls Online und der aktuell laufenden Gratiswoche für Rising Storm 2 - Vietnam und Killing Floor 2 könnt ihr aktuell auch Dakar 18 (Tagesangebot) kostenfrei ausprobieren. Als weiteres Tagesangebot wurde zudem Visage (Early Access) im Preis reduziert. Darüber hinaus gibt es noch einen Franchise-Sale für Darksiders und Jubiläumsrabatte auf die Elder Scrolls-Serie. Als Wochenendangebote wurden derweil Dead Cells und Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) im Preis reduziert.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):