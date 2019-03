Bulletstorm: Gearbox kündigt die „Duke of Switch Edition“ an

Switch

Nachdem Gearbox bereits Anfang der vergangenen Woche Neuigkeiten zu Bulletstorm (Testnote: 8.5) auf der aktuell in Boston laufenden PAX East versprach, wurde im Rahmen des Events Bulletstorm: Duke of Switch Edition angekündigt. Diese basiert auf der grafisch überarbeiteten Bulletstorm: Full Clip Edition, die im April 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erschien und wird ebenfalls sämtliche Zusatzinhalte und Verbesserungen umfassen.

Während der PAX-Keynote merkte People Can Fly an, dass man überrascht war, wie einfach sich der Titel auf Nintendos Hybridkonsole übertragen ließ und wie gut es auf dem Gerät läuft und man freue sich, das Spiel bald in die Hände der Spieler zu übergeben. Wann genau das der Fall sein wird, ließen die Macher vorerst offen, gaben aber an, dass die Veröffentlichung noch im Frühsommer erfolgen wird. Ein konkretes Datum soll in Kürze nachgereicht werden.