Medievil: Release im Juni?

PS4

Das im letzten Jahr angekündigte PS4-exklusive Remake des 1998 erschienenen Action-Adventures MediEvil könnte im Juni dieses Jahres erscheinen. Bisher hat der Entwickler SCE Cambridge Studio nur 2019 als groben Release-Zeitraum angegeben, allerdings könnte der Händler Forbidden Planet jetzt einen Hinweis auf den Veröffentlichungstermin geliefert haben.

Forbidden Planet zählt weltweit zu den größten Händlern, wenn es um Comics, sowie Science-Fiction- und Fantasy-Artikel geht. Wie dieser auf Twitter verkündete, wird das Merchandise zu MediEvil am 2. Juni in den Verkauf gehen. Angeboten werden ein T-Shirt, eine Reisepass-Schutzhülle, eine Kaffeetasse und ein Untersetzer. Da solche Merchandise-Artikel für gewöhnlich entweder am Tag der Veröffentlichung oder zumindest nahe am Release an den Start gehen, wird angenommen, dass MediEvil irgendwann im Juni auf den Markt kommen wird.

Am 11. Juni startet bekannterweise in Los Angeles die diesjährige E3, wo neues Material zu dem Titel erwartet wird. Möglicherweise wird die Veröffentlichung kurz nach dem Event erfolgen.