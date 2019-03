Twitch Prime: 12 Monate Nintendo Online Abo gratis

Switch

Nintendo Switch ab 298,99 € bei Amazon.de kaufen.

Amazon bietet in diesem Monat den Abonnenten seines kostenpflichtigen Dienstes Amazon Prime nicht wie gewohnt kostenlose Spiele via Twitch an, sondern verschenkt ein Gratis-Abo für Nintendos Online-Service. Nutzer von Twitch Prime können ab sofort eine dreimonatige Mitgliedschaft bei Nintendo abschließen und diese nach 60 Tagen um weitere neun Monate verlängern, sofern das Amazon-Prime-Abo in den beiden ersten Monaten aktiv bleibt.

Für das Nintendo-Abo werden eine bestehende Internetverbindung, ein Nintendo-Account für Personen ab 13 Jahren und kompatibles Smartphone für die Nutzung der App benötigt. Kunden, die Amazon-Prime erst nach dem 24. September 2019 beitreten, werden das Nintendo-Angebot nicht mehr nutzen können. Mitglieder, die noch vor diesem Datum ein Prime-Abo abschließen, können das Angebot hingegen bis zum 22. Januar 2020 wahrnehmen.