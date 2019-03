Torchlight 2: Neue Entwickler bringen das Action-RPG auf Konsolen

PC Linux MacOS

Torchlight 2 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Torchlight 2 ab 89,95 € bei Amazon.de kaufen.

Sieben Jahre nach der Premiere auf dem PC soll das Action-Rollenspiel Torchlight 2 (im Test, Note 8,5) im Herbst diesen Jahres auch auf Konsolen erhältlich sein. Das teilte der Markeninhaber Perfect World Entertainment mit. Für welche Plattformen der einst von Runic Games entwickelte Titel erscheinen wird, blieb unklar. Wahrscheinlich sind jedoch Portierungen für PS4, Xbox One und Switch, da das texanische Studio Panic Button an der Umsetzung arbeitet und in der Vergangenheit unter anderem Rocket League, Subnautica, Warframe und die Doom-Neuauflage auf eben jene Konsolen übertrug.

Das von den Diablo-Entwicklern Erich und Max Schaefer 2008 gegründete Studio Runic Games wurde im November 2017 nach nur drei veröffentlichten Titeln (Torchlight, Torchlight 2 und Hob) vom chinesischen Mutterkonzern Perfect World Entertainment geschlossen, der sich auf die Entwicklung von Free-to-play-MMOs fokussieren wollte. Während Max Schaefer derzeit mit dem Studio Echtra Games am Shared-World-Ableger Torchlight Frontiers arbeitet, hat

Erich Schaefer bereits 2014 mit Travis Baldree das Studio Double Damage Games gegründet und das Weltraumabenteuer Rebel Galaxy veröffentlicht.