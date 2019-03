Wolfenstein - Youngblood: Panic Button macht den Switch-Port

Switch

Bethesda hat den Fragen- und Antworten-Bereich der offiziellen Homepage von Wolfenstein - Youngblood aktualisiert und damit ein weiteres Detail bekannt gegeben. Die Umsetzung für die Switch wird demnach nicht von Bethesda selbst, sondern abermals von Panic Button geliefert.

Das im texanischen Austin ansässige Panic Button hat in der Vergangenheit für Bethesda bereits gute Portierungen von Doom (Testnote: 8.0) und Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 8.0) für die Hybridkonsole geliefert und wird auch das kommende Doom Eternal auf das Gerät bringen. Switch-Besitzer können also mit einer ordentlichen Umsetzung rechnen.