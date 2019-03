E3 2019: Ubisoft gibt Termin für die Pressekonferenz bekannt

Die diesjährige E3 ist zwar noch einige Monate entfernt, der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat aber schon mal den Termin für seine geplante Pressekonferenz bekannt gegeben. Diese findet demnach am 10. Juni 2019, um 13:00 Uhr (lokaler Zeit) in Los Angeles statt. Hierzulande wird die Präsentation somit um 21:00 Uhr via Livestream übertragen.

Was genau Ubisoft zeigen wird, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich sind Neuigkeiten zu den kommenden Spielen, wie Skull and Bones (im E3-2018-Anspielbericht) und Beyond Good & Evil 2 (im E3-2018-Bericht), sowie Ankündigungen / Vorstellungen neuer Inhalte zum jüngst gestarteten The Division 2 (im Test). Möglich wären zudem Enthüllungen weiterer Titel, wie ein neues Splinter Cell, Rayman, Watch Dogs 3 oder der nächste Ableger der Assassin’s-Creed-Reihe.