Minecraft: Erfinder "Notch" mit neuem Update aus dem Spiel entfernt

Mit dem neuen Snapshot-Release 19W13A vom 27. März bekommt Minecraft einige kleinere Verbesserungen spendiert. Zusätzlich zu den Bugfixes wurde eine Reihe neuer Willkommensnachrichten eingebaut, die den Spieler beim Start begrüßen und nun beispielsweise daran erinnern, regelmäßig den Zahnarzt aufzusuchen.

Was Microsoft in der Liste der Neuerungen nicht erwähnt, ist die Entfernung zweier Begrüßungen, wie der Twitteruser serirei real beim Durchforsten der Texte entdeckte. Dabei handelt es sich um die Meldungen "Made by Notch!" und "The Work of Notch!".

Damit sind stillschweigend diese Hinweis auf den ursprünglichen Erfinder des Bestsellers, Markus "Notch" Persson, aus dem Spiel entfernt wurden. In den Credits wird Notch weiterhin genannt. Microsoft hatte dem Schweden Minecraft im September 2014 abgekauft. Persson war mehrmals durch sexistische und beleidigende Tweets an weibliche Spielentwickler aufgefallen. Ob die Entfernung seines Namens aus den Begrüßungstexten mit seinem Verhalten auf Twitter zusammenhängt, ist nicht klar. Vielleicht hat auch einfach die Rechtsabteilung nahegelegt, diese (bei sehr verengter Betrachtung) die Besitzrechte Microsofts hinterfragenden Textzeilen vorsichtshalber zu löschen.