Resident Evil 8 angeblich für Next-Gen // Remake von RE3 in Arbeit?

PC XOne PS4

Nach dem viel gelobten Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) und dem Remake von Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) arbeitet Capcom längst am nächsten Teil der beliebten Horrorserie. Dieser soll allerdings erst für die Konsolen der nächsten Generation (Xbox Scarlett, PS5) erscheinen. Das zumindest will der Insider Aesthetic Gamer erfahren haben, der in der Vergangenheit einige Details zu Resident Evil 7 durchsickern ließ, bevor dieses offiziell angekündigt wurde.

Wie er auf seinem Twitter-Account schrieb, soll der Titel leicht verschoben worden sein, weshalb man keinen Release vor der nächsten Konsolengeneration erwarten sollte. In einem weiteren Tweet schrieb der Insider außerdem, dass Capcom ein Remake zu Resident Evil 3 - Nemesis entwickeln lässt. Dieser soll allerdings nicht direkt bei Capcom, sondern bei einem externen Studio entstehen und angeblich schon in zehn Monaten, im Januar 2020, auf den Markt kommen. Welches Studio damit beauftragt wurde, verrät der Insider nicht, merkt aber an, dass die Wahl „interessant“ sei. Ob diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen, lässt sich derzeit nicht wirklich prüfen, weshalb ihr die Aussagen vorerst mit Vorsicht genießen solltet.