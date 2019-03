The Division 2: Weltrang 5, neuer Stützpunkt und mehr nächste Woche

PC XOne PS4

Spieler, die sich bereits weit ins Endgame von The Division 2 (im Test) vorgewagt und immer noch nicht genug haben, dürfen sich freuen. Mit einem Update, das für die nächste Woche angekündigt wurde, wird der MMO-Shooter um den Weltrang 5 erweitert. Um diesen freizuschalten, müsst ihr euch durch einen neuen Stützpunkt schlagen. Der hört auf den Namen Tidal Basin und führt euch in eine Militärbasis, in der ihr euch einmal mehr mit den Black Tusk anlegt.

Auf dem fünften Weltrang könnt ihr euch zudem auf die Jagd nach neuer Ausrüstung mit dem Level 450 bis 500 machen. Außerdem steht auch ein neuer "heroischer" Schwierigkeitsgrad zur Verfügung, in dem beispielsweise die Checkpoints entfernt wurden. Darüber hinaus wird das Update diverse kleinere Anpassungen, unter anderem beim Balancing, erhalten.