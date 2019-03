Nintendo Switch: Kommendes Budget-Modell angeblich ohne Dockingstation

Switch

Anfang der Woche berichtete das Wall Street Journal, dass Nintendo noch in diesem Jahr zwei neue Modelle seiner Hybridkonsole Switch veröffentlichen wird. Dabei soll sich eine Variante an die Hardcore-Gamer richten, während die andere den Nintendo 3DS ersetzen soll. Inzwischen hat sich auch Eurogamer.net den Bericht von seinen eigenen Quellen bei Nintendo bestätigen lassen und will dabei auch ein paar erste Details zu der Sparvariante erfahren haben.

So soll das günstigere Konsolen-Modell laut den Quellen robuster als die aktuelle Switch und somit „kindersicher“ sein. Die Kosten sollen dabei durch das Entfernen verschiedener Features gespart werden. So soll Nintendo laut den Insidern die Rumble-Funktion gestrichen haben, obwohl aus dem Bericht nicht klar hervorgeht, ob hier das speziell für die Switch entwickelte HD-Rumble-Feature, oder die Vibrationsfunktion im Allgemeinen gemeint ist. Zudem soll diese Variante ohne die Dockingstation auf den Markt kommen. Ob das heißt, dass sich das Gerät nur als Handheld bedienen lässt, oder man durch den separaten Kauf einer Station die Konsole doch noch an ein TV-Gerät anschließen kann, ist bisher noch nicht bekannt.