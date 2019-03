Wolfenstein - Youngblood: Termin, Trailer und Buddy Pass

PC Switch XOne PS4

Bethesda gab heute bekannt, dass der kommende Ego-Shooter Wolfenstein - Youngblood am 26. Juli dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen wird. Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen einen kleinen Einblick in die Story des Spiels gewährt. Dabei bekommt ihr auch einige Spielszenen zu sehen, die, untermalt mit dem Song „Turbo Killer“ des französischen Künstlers Carpenter Brut, gewohnt brutal ausfallen.

In dem neusten Teil der Spielserie werdet ihr nicht wie gewohnt in die Rolle des bisherigen Hauptdarstellers B.J. Blazkowicz schlüpfen. Stattdessen folgt die im Jahr 1980 angesiedelte Story seinen beiden Zwillingstöchtern Jessica oder Sophia, die in dem vom Naziregime unterdrückten Paris nach ihren vermissten Vater suchen und dabei viel Blut fließen lassen. Für das neue Spiel arbeitet MachineGames erstmals mit Arkane Studios (Dishonored) zusammen.

Die Deluxe Edition des Spiels wird mit einem „Buddy Pass“ ausgeliefert, mit dem ihr einen Freund zum Spielen einladen könnt. Dieser kann, so lange er mit euch zusammen spielt, den Titel kostenlos herunterladen. Der Buddy Pass kann nur von einem Freund gleichzeitig genutzt werden. Einschränkungen, wie oft ihr diesen verwendet, gibt es dabei nicht.