Borderlands 3: Teaser bestätigt die morgige Ankündigung

PC XOne PS4

Dass Gearbox auf der diesjährigen PAX East in Boston (28. bis 31. März) ein neues Borderlands ankündigen wird, wurde bereits in den vergangenen Wochen mehrfach angedeutet. Heute hat das Studio einen Teaser veröffentlicht, der die Gerüchte bestätigt. Wie der „Mask of Mayhem“ getaufte Clip allerdings andeutet, wird das Spiel möglicherweise keine „3“ im Titel tragen.

Das Video, das ein wenig an das Intro der TV-Serie Black Sails erinnert und mit dem Song „Fools Rhythm“ der Musikgruppe Two Fingers untermalt wurde, zeigt diverse bekannte Charaktere aus dem Franchise, die in die namensgebende Mask of Mayhem eingearbeitet wurden. Das Ganze wird von der PR-Line „Mayhem is coming“ begleitet. Das Gearbox-Panel findet morgen um 11 Uhr (lokaler Zeit) statt und wird hierzulande um 19:00 Uhr via Livestream übertragen.