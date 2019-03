Electronic Arts: Entlassung von 350 Mitarbeitern geplant

Electronic Arts’ CEO Andrew Wilson hat umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen für das Unternehmen angekündigt. Der kalifornische Spielehersteller und Publisher, der weltweit mehr als 9.000 Angestellte beschäftigt, gab bekannt, dass im Rahmen der Änderungen und Anpassungen rund 350 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen entlassen werden.

Die Umstrukturierungen seien notwendig, um mit der Entwicklung des Marktes mithalten und die Bedürfnisse der eigenen Spielerschaft in Hinblick auf die Qualität besser erfüllen zu können. Unter anderem wurden Teams in den Bereichen Marketing und Publishing verkleinert, sowie die Präsenz des Unternehmens in Japan und Russland reduziert, da man diese Märkte zukünftig auf anderen Wegen bedienen möchte. Neben den organisatorischen Änderungen soll auch die Qualität der Spiele und der Dienstleistungen weiter gesteigert werden. „Großartige Spiele werden weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns stehen und wir haben eine andere Denkweise darüber, wie wir unsere Spieler begeistern und inspirieren können“, so Wilson.

Die entlassenen Mitarbeiter sollen laut dem Geschäftsführer weiterhin unterstützt werden: „Hier bei Electronic Arts sind wir alle Freunde und Kollegen. Wir schätzen die Beiträge aller unserer Mitarbeiter und werden alles unternehmen, um ihnen durch diese Zeit und auch bei der Suche nach ihrer nächsten Beschäftigung zu helfen. Das ist unsere oberste Priorität.“