Humble Store: Hot Date Bundle gestartet

Im Humble Store wurde das neue Hot Date Bundle gestartet, das, wie der Name schon verrät, Titel umfasst, die sich um das Thema Dating drehen. Unter anderem sind Spiele, wie Just Deserts, Purrfect Date, Ladykiller in a Bind, G-senjou no Maou - The Devil on G und Clannad im Paket enthalten. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und drei verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen, von denen ihr eine selbst bestimmen könnt. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,89 Cent):

Creature Romances - Kokonoe Kokoro

Highway Blossoms (Testnote: 5.0)

(Testnote: 5.0) Just Deserts

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 9,63 US-Dollar (8,52 Euro):

Genital Jousting

Ladykiller in A Bind

Purrfect Date

Ab einem Betrag von 10,00 US-Dollar (8,86 Euro):

G-senjou no Maou - The Devil on G-String Voiced Edition

Sunrider Collection

Zehn Prozent Rabatt auf Heart of the Woods im Humble Store

Zehn Prozent Rabatt auf National Park Girls im Humble Store

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,28 Euro):