Darauf freut sich die Redaktion im... April 2019

Game of Thrones, Days Gone, die Ostertage – auch der April hat wieder einiges zu bieten, das die Vorfreude lohnt. Nur hier aber erfahrt ihr, worauf die GG-Redakteure im Speziellen gespannt sind.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Benjamin Braun

Christoph Vent

Thomas Schmitz

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN]. Was auch sonst?[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich auf zwei aktuelle Titel,(zu dem ich in wenigen Tagen noch mal einen Preview-Event besuchen werde, vielleicht wird das ja die nächste „Viertelstunde“) und. Damit ist dann eigentlich auch schon genug Spielematerial für einen ganzen Monat vorhanden, wäre da nicht noch eventuell ein bevorstehendes Letsplay. Und in Sachen Spielen habe ich pünktlich am ursprünglichen Brexit-Tag (29.3.2019) ein neues Brettspiel geliefert bekommen, das ich bislang nur auspacken konnte, und das den schönen Untertitel „The Fall of Roman Britain“ hat. Man braucht also nur das „Roman“ zu streichen, schon passt der Untertitel in die aktuelle Zeit. Der Haupttitel ist, und ich bin schon sehr gespannt auf meine erste Partie – hoffentlich im April.[SONSTIGES] Im Mai wird es ein oder zwei kulturelle Termine geben, über die ich bereits nachdenke, aber im April ist außer Ostern kein „Event“ geplant bei uns privat. Wobei, Ostern, Ostern vor zehn Jahren, da haben wir die allererste Spieleveteranen-Podcast-Folge aufgenommen. Und das heißt: Mitte April wird es eine Sonderfolge der Spieleveteranen geben. In Originalbesetzung (Anatol, Boris, Heinrich, Jörg)![FILME/SERIEN] Irgendwie schockt mich im Kino nichts so richtig, und zugegebenermaßen habe ich die Netflix-Releaseliste noch nicht einmal gecheckt. Zu viele Altlasten, die noch weggeschaut werden wollen,beispielsweise. Aber einen Pflichtbesuch gibt es dann doch im April – und zwar[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich habe schon Beißspuren im Controller, Löcher im Tisch und Beruhigungstabletten im Blut. Okay, das mag jetzt etwas überzogen klingen, den einen oder anderen ärgerlichen Moment hatte ich mitaber bereits, und im April werden wohl noch so einige folgen. Hoffentlich als Ausgleich steht dann Ende des Monatsan. Auch wenn Deacon St. John einer der dümmsten Namen der jüngeren Videospielgeschichte ist freue ich mich auf coole Bikeraction und packende Gefechte gegen Horden von untoten Schweinebacken.[SONSTIGES] April, April, da mach ich musikalisch was ich will. Klingt kryptisch, heißt aber konkret, dass meine Konzertauswahl in diesem Monat schön durchgemischt ist. Den Anfang machen die fantastischen. Ein fantastischer Mix aus Hardcore, Thrash Metal und Crossover-Elementen. Und dann schaffe ich es endlich, einen Rapper zu sehen, bei dem ich es trotz zahlreicher Konzerte bisher einfach nicht auf die Kette bekommen habe. Die Rede kann natürlich nur von dem einzig wahren, dem unvergleichlichen, dem stimmungshebendensein.[FILME/SERIEN] Mich würde ja an sich die Neuverfilmung vonbesonders reizen, aber irgendwie beschleicht mich trotz Beteiligung vonirgendwie das Gefühl, dass ich da nur enttäuscht aus dem Kinosaal kommen könnte. Aber es gibt ja auch im Serienbereich einiges – nein eigentlich viel zu viel – mit dem ich mir die Zeit vertreiben kann. Na klar werde ich mir die neue Staffel vongeben. Die höchste Prio aber hat definitiv die neue Staffel von[SPIELE/BRETTSPIELE] Es gibt ja eigentlich jeden Monat immer zu viele Spiele, auf die ich mich persönliche freue, um sie alle nennen zu können. Im April fällt die Entscheidung zwischen zwei Titeln. Da wäre zuächst mal, das ich einerseits extrem spannend finde, aber gerade aufgrund der "Wir sind kein Zombiespiel"-Aussagen der Entwickler sowie der für mich bislang nichtssagenden Hauptfigur dennoch befürchte, dass das einer der ersten großen Triple-A-Ausfälle des Jahres werden könnte. Ich hoffe es nicht! Von daher ist meine Präferenz im April eindeutig:. Ich mag's brutal, blutig und durchaus auch mal erzählerisch trashig. Deshalb freue ich mich auch ekelige Fatalities und geile Grafik.[SONSTIGES] Worauf ich mich definitiv sehr freue, ist ein anstehendes Event in New York. Ich war selbst bislang noch nicht dort, und vielleicht provoziere ich mit dem Anstimmen von "I'll be there for you" von The Rembrandts ja auch den ersten Flashmob meines Lebens auf den Straßen von The Big Apple. Nun, aber bevor ich dafür am Ende stattdessen auf offener Straße erschossen werde, schaue ich mir, so die Zeit es erlaubt, Times Square und Co. mal aus der Nähe an oder beweise Simon Peter Gruber, dass man beim Goldraub an der Wall Street auch mit der Beute davon kommen kann. John McClane wird mich schon nicht aufhalten...[FILME/SERIEN] Im April kann es natürlich nur eine Serie geben:geht in die letzte Runde. Und auch wenn ich bei den allermeisten Serien warte, bis die Staffel komplett durchgelaufen ist, mache ich hier eine Ausnahme – zumindest seitdem ich mir das Ende der dritten Staffel spoilern lassen habe. Für Staffel 5 vonbleibt übrigens auch noch Platz.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem die letzten beiden Monate schon viel zu bieten hatten, geht es der April – zumindest was meinen Spielegeschmack betrifft – ein wenig ruhiger an. Ziemlich sicher werde ich mir aberauf Konsolen anschauen, und dann kommt Ende des Monats ja auch noch. Der Hauptcharakter bleibt mir zwar unsympathisch, aber das wird mich am Ende keinesfalls davon abhalten, Zombies zu verdreschen.[SONSTIGES] Kurz vor Ostern fahre ich in die alte Heimat, um dort meine Pflichten als Taufpate und gleichzeitig Trauzeuge zu erfüllen. Das verbinden wir auch gleich mit ein paar Tagen Urlaub – hoffentlich geht es mit dem Wetter bis dahin weiter bergauf, die letzten Wochenenden haben ja schon gezeigt, dass so langsam Schluss mit den viel zu kalten Temperaturen ist.[FILME/SERIEN] Na toll, draußen sprießt es, und auf der Glotze heißt es "Winter Is Coming". Aber ich freue mich natürlich jetzt schon sehr auf die finale Staffel vonund bin gespannt, wer alles stirbt. Ansonsten könnte Ende des Monats sogar ein Kinobesuch anstehen:will ich eigentlich nicht verpassen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der März war so vollgepackt mit beruflichen Dingen, dass ich komplett den Überblick verloren habe. Ich hoffe, dass das im April besser wird. Mal kurz die Release-Listen überflogen, undsieht ja doch ganz interessant aus.[SONSTIGES] Ganz ehrlich: Karneval, Messe und Kundenmagazin-Erstellung - der März hat wirklich geschlaucht. Deshalb freue ich mich auf eine Woche Urlaub vor Ostern. Vielleicht hilft ja Musik.hat offenbar eine neue Band und bringt ein neues Album raus. Und die Werkschau vondürfte auch spannend werden.[FILME/SERIEN] Comedy Central schickt die Eigenproduktionin die dritte Runde. In jeder Episode ergeht sicheine Viertelstunde, anders als der Name vermuten lässt, nicht über das Tagesgeschehen sondern über Themenkomplexe wie Influencer. Die Gag-Qualität schwankt von Folge zu Folge, aber ich habe immer wieder Spaß mit dieser Underdog-Variante der Heute Show. Außerdem bin ich gespannt wie esbeiweiter geht, auch wenn mir der dritte Teil nur mäßig gefiel.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mitbringt Spike Chunsoft (unter anderem Schöpfer von) wieder ein spannendes Kuriosum auf den Markt. In dem Ego-Dungeoncrawler ist die Erde versunken und acht Klone, von denen sieben die Todsünden verkörpern, suchen in den schwimmenden Trümmern der alten Welt nach der Wahrheit – und etwas zu Essen wäre auch nicht schlecht. Dabei altern die Figuren binnen 13 Tagen vom Kind zum Greis und geben ihre Fortschritte mit dem Tod an ihren neuen Klon-Körper weiter.[SONSTIGE] Eine gefühlte Ewigkeit gab esvon(vor allem bekannt für Zero Punctuation) nur auf Amazon als Hörbuch. Im April kommt der Roman endlich schwarz auf weiß heraus. Der Plot folgt schrulligen Figuren, die einem magischen Serienmörder auf der Spur sind, der durch seine Taten die Existenz von Magie offenbart hat. Von der Handlung her ist Croshaws Erstlingklar mein Favorit, doch jeder seiner Romane überzeugt mit Witz, Fantasie und treffsicherer Dekonstruktion von Klischees.[FILME/SERIEN] Oboder: Das Kinoprogramm im April hält eine ganze Reihe potenzieller Highlights für mich parat. Gut, dass fast zwei Wochen Urlaub anstehen. Bei den Serien freue ich mich am meisten auf die neue Staffel von. Oh, undmöchte ich unbedingt weitersehen![SPIELE/BRETTSPIELE] Eigentlich bräuchte ich noch gar keinen Spiele-Nachschub, da ich für den Aprilsowie viele weitere Stunden inundfest eingeplant habe. Inundmöchte ich dennoch reinschnuppern ... hab ich schon meinen Urlaub erwähnt?[SONSTIGES] Kurz und schmerzlos: Uuuurlaub!