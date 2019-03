Silk: Hommage an drei Klassiker wartet auf euren Kickstarter-Support

PC iOS MacOS Android

Könnt ihr euch noch an den Strategie-RPG-Mix The Lords of Midnight von 1984 erinnern? Trotz der engen Hardware-Grenzen dieser Zeit schaffte es Entwickler Mike Singleton ein optisch ansprechendes Spiel nach grober Herr-der-Ringe-Inspiration zu erschaffen, das die Fantasy-Landschaft in (unbewegter) „Egosicht“ darstellte. Noch heute scharen The Lords of Midnight und sein Nachfolger Doomdark’s Revenge eine Fangemeinde um sich. Mike Singleton starb im Jahr 2012, bevor er seinen dritten Teil Eye of the Moon fertigstellen konnte.

Chris Bateman, Entwickler von Discworld Noir, und sein Team ihobo Games wollen die Anhänger nun für ihr erstes eigenes Projekt Silk gewinnen. Inspiriert von Mike Singletons Werken wie auch vom Weltraum-Klassiker Elite und dem Story-Strategiespiel King of Dragon Pass plant Bateman ein Spiel zum Thema Seidenstraße zu finalisieren – vorausgesetzt, das Kickstarter-Ziel von rund 20.000 US-Dollar wird erreicht. Grafisch sehr ähnlich zu The Lords of Midnight, wandelt ihr auf der antiken Seidenstraße zwischen China und Rom. Wie in King of Dragon Pass stehen euch dabei unterschiedliche Berater mit mehr oder wenigen klugen Hinweisen zur Seite. Und entfernt ähnlich wie in Elite entscheidet ihr euch zwischen Jobs (Karawanenhändler oder Krieger).

Trotz der Ähnlichkeiten zu The Lords of Midnight wird Silk mittels der Engine Unity programmiert. Erscheinen soll das Spiel für PC, Linux, MacOS, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Fraglich ist jedoch, ob das Budgetziel in den verbleibenden Stunden erreicht werden kann. Falls ihr dabei helfen wollt, findet ihr unten den Link zur Kickstarter-Kampagne. Dort könnt ihr auch spielbare Demo-Versionen für PC, Linux und MacOS herunterladen.