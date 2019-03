Control: Remedys Third-Person-Shooter im neuen Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Remedy Entertainment (Quantum Break, Max Payne) hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Third-Person-Shooter Control veröffentlicht. In diesem wird der Kampf gegen verschiedene Widersacher mit Waffen und telekinetischen Kräften präsentiert.

Control ist in einer alternativen Version von Amerika angesiedelt, in der übernatürliche Phänomene keine Phantasie, sondern Realität sind und einer intensiven Prüfung durch eine Regierungsorganisation, die Federal Bureau of Control, in New York unterzogen werden. Ihr schlüpft in die Rolle von Jesse Faden, die nur wenige Minuten nach ihrem Eintreffen im Hauptquartier der Agency, genannt The Oldest House, feststellen muss, dass der Direktor tot ist und eine mysteriöse Macht, genannt „Hiss“ das Gebäude infiltriert und die Realität verzerrt hat. Das Haus gleicht einer alptraumhaften Katastrophenzone. Schwebende Körper ehemaliger Mitarbeiter säumen die Gänge und die gesamte Architektur scheint sich ständig zu verändern. Jesse muss ihre frisch gewonnenen Kräfte einsetzen, um in dieser unvorhersehbaren Umgebung zu überleben und die Gründe hinter dem Angriff zu erforschen.

Wie Remedy letzte Woche bekannt gab, wird der Titel am 27. August dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erschienen. Den neuen Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: