Xbox Live: Games with Gold im April mit Technomancer, Outcast und mehr

XOne

Microsoft hat über Xbox Wire die Games with Gold für den kommenden Monat April bekannt gegeben. Xbox-Live-Gold-Abonnenten können sich demnach auf das Action-Rollenspiel The Technomancer (Testnote: 6.5) und das Action-Adventure Outcast - Second Contact (Testnote: 6.5) für die Xbox One, sowie die beiden Taktik-Shooter Star Wars - Battlefront 2 (2005) und Ghost Recon Advanced Warfighter 2 für die Xbox 360 freuen. Wie gewohnt können die beiden Last-Gen-Titel dank Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der aktuellen Konsole der Redmonder gespielt werden. Nachfolgend alle Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Xbox One:

The Technomancer - 1. bis 30. April 2019

Outcast - Second Contact - 16. April bis 15. Mai 2019

Xbox 360: