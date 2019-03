Days Gone: Neuer Story Trailer veröffentlicht

PS4

Die Veröffentlichung von Days Gone (Preview) ist nur noch wenige Wochen entfernt. Nachdem der verantwortliche Entwickler SIE Bend Studio bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Videos einige Details über die Geschichte des Open-World-Action-Adventures verriet, lässt euch der neueste Story-Trailer noch etwas tiefer in Deacons Vergangenheit blicken.

Den rund zwei Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Days Gone wird ab dem 26. April 2019 exklusiv für die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.