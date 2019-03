Mortal Kombat 11: Neuer Story-Trailer // Kehren die Babalities zurück'?

PC Switch XOne PS4

NetherRealm Studios hat die wartenden Fans von Mortal Kombat 11 (Preview) mit einem neuen Story-Trailer bedacht. Wie bereits bekannt, werden die Kämpfer im neuesten Teil der Prügelspielreihe mit den Konsequenzen konfrontiert, die nach dem den Tod des Götterältesten Shinnok durch hand es Donnergottes Raiden und der Zerstörung der Balance zwischen Gut und Böse entstanden sind. In Mortal Kombat 11 prallen verschiedene Zeitalter aufeinander, wodurch Kämpfer der Gegenwart auf ihre früheren Egos aus der Vergangenheit treffen. Der neue Clip dreht sich um diese Zeitkrise und gewährt euch einen weiteren Einblick in die Geschichte:

Derweil teasert der Serienschöpfer Ed Boon auf Twitter die Rückkehr eines Features an, das viele Fans in Mortal Kombat X (Testnote: 8.5) vermisst haben - die Babalities. Auf seinem Account veröffentlichte der Macher das Bild des schreienden Babys aus der Zeichentrickserie The Flintstones (Familie Feuerstein), das er mit dem Wort „BABALITY“ und dem Hashtag #FredFlintstoneKonfirmed versah. Für alle, die es nicht kennen: Babalities funktionieren üblicherweise ähnlich wie die Fatalities und können am Ende eines Kampfes durch eine Tastenkombination ausgelöst werden. Dabei werden entweder die Gegner, oder des Öfteren auch die Sieger selbst in niedliche Babys verwandelt. Die Babalities wurden erstmals in Mortal Kombat 2 eingeführt und waren seitdem in diversen Teilen der Mortal-Kombat-Serie dabei.