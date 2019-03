25. Jahre Elder Scrolls: TES 3 kostenlos + Gratisspielzeit für TESO

PC XOne PS4 MacOS

Bethesda feiert das 25-jährige Jubiläum von The Elder Scrolls und verschenkt dabei The Elder Scrolls 3 - Morrowind für seinen Spielclient. Das Angebot gilt nur heute, wer sich den Titel also sichern möchte, sollte nicht allzu lange damit warten. Kopiert einfach den Code TES25TH-MORROWIND und aktiviert diesen auf der offiziellen Homepage (oder im Client) des Entwicklers.

Neben dem Gratisspiel wird am kommenden Donnerstag, den 28. März, auch die kostenlose Spielphase für The Elder Scrolls Online auf allen unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) starten, das bis zum 3. April andauern wird. Dabei werdet ihr auch den Prolog zur kommenden Erweiterung Elsweyr spielen können. Mehr dazu unter dem Quellenlink.