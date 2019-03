Concrete Genie: Farbenprächtiges Actionadventure auf Herbst verschoben

PS4

Das zur Paris Games Week 2017 angekündigte 3D-Actionadventure Concrete Genie wird erst im Herbst dieses Jahres erscheinen. Das wurde gestern in der aktuellen Ausgabe von von Sonys Streaming-Format State of Play bekanntgegeben. Ursprünglich sollte Titel bereits 2018 erscheinen, dieser Termin wurde jedoch bereits im Oktober letzten Jahres auf das Frühjahr 2019 korrigiert. Dafür kündigten Pixelopus und Sony Interactive Entertainment nun einen zusätzlichen VR-Modus für das Spiel an. Ob ihr darin die gesamte Story erleben könnt oder ob es sich nur um eine, von dem Kerninhalten des Spiels losgelöste VR-Erfahrung handeln wird wurde jedoch nicht weiter ausgeführt.

In Concrete Genie helft ihr dem Jungen Ash gegen die Widerstände einer Bande zu bestehen und seine verlassene sowie von Umweltverschmutzung geplagte Heimatstadt unter Zuhilfenahme eines magischen Pinsels wieder zu neuem Leben zu erwecken. Den frisch veröffentlichten Story-Trailer, der im Rahmen der gestrigen State of Play uraufgeführt wurde, haben wir euch gleich am Ende dieser Zeilen eingebunden.