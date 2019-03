Bethesda: Zukünftige Titel auch auf Steam, inklusive Fallout 76

PC XOne PS4

Während in den vergangenen Wochen diverse große und kleine Entwickler und Publisher ihre (teils zeitlich begrenzte) Exklusivverträge mit dem Epic Game Store bekannt gaben, will Bethesda Softworks seine Titel auch weiterhin direkt beim Release auf Steam anbieten. Das hat der Spielehersteller jüngst auf Twitter bestätigt. In dem veröffentlichten Tweet heißt es dazu:

Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass Rage 2, Wolfenstein - Youngblood, Wolfenstein - Cyberpilot und Doom Eternal auf Steam erscheinen werden.

Laut dem Unternehmen wird auch das MMORPG Fallout 76 (Testnote: 7.0) später im Jahr über Valves Online Store erscheinen. Rage 2 (zum Preview) wird am 14. Mai erhältlich sein, während es für Wolfenstein - Youngblood, Doom Eternal und den VR-Titel Wolfenstein - Cyberpilot (im gamescom-Anspielbericht) noch keine konkreten Veröffentlichungstermine gibt.