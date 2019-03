Samurai Shodown: Release-Zeitraum für Xbox One und PS4 + neuer Trailer

PC Switch XOne PS4

SNK hat sein kommendes Prügelspiel Samurai Shodown (Samurai Spirits) mit einem genaueren Release-Zeitraum bedacht. Allerdings wurde dieser vorerst nur für die Xbox One und die PS4 eingegrenzt. Nach Angaben des japanischen Entwicklers werden Genrefans im Juni dieses Jahres auf den beiden Plattformen die Katanas kreuzen können. Für Nintendos Hybridkonsole Switch soll das Spiel im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen, während die Umsetzung für den PC „zu einem späteren Zeitpunkt“ (und somit wohl nicht mehr vor 2020) kommen soll.

Das Spiel wird im Rahmen der anstehenden PAX East, die im Zeitraum vom 28. bis 31. März in Boston stattfindet, erstmals für die Besucher spielbar sein. Für das Event ist zudem am 30. März von 21:30 bis 22:30 Uhr (deutscher Zeit) das Panel „Samurai Shodown - Resurrecting a Legend“ geplant. Die Veranstaltung wird von Giby von Team Spooky moderiert und SNKs Producer Yasuyuki Oda, den Game Director Nobuyuki Kuroki und den Director des Original Samurai Shodown, Yasushi Adachi, sowie diverse weitere Entwickler von SNK als Gäste dabei haben.

Passend zur Ankündigung wurde in erster Satz an Screenshots zu dem Titel veröffentlicht, die ihr in unserer Bildergalerie findet, sowie ein neuer Gameplay-Trailer zum Spiel präsentiert: