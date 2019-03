Outward: Entwicklertagebuch zum Koop-Modus veröffentlicht

PC XOne PS4

Kurz vor der morgigen Veröffentlichung hat der Entwickler Nine Dots ein weiteres Entwicklertagebuch für sein kommendes Open-World-Rollenspiel Outward (im gamescom-Anspielbericht) online gestellt. Dieses dreht sich um den Koop-Modus und erklärt, wie das gemeinsame Spielerlebnis funktioniert. So werdet ihr sowohl lokal via Splitscreen, als auch online zusammen mit einem Freund die Welt von Aurai bereisen und erkunden können.

So lange ihr innerhalb der gleichen Region bleibt, müsst ihr nicht ständig gemeinsam laufen. So könnt ihr etwa jagen gehen, während euer Gefährte das Lager aufbaut. Wer allerdings im Koop-Modus alleine loszieht, sollte bedenken, dass die Gegner mit der Anzahl der Spieler skalieren und daher herausfordernder, als in dem normalen Singleplayer-Modus sind. Sollte euer Charakter verletzt werden, kann euer Mitspieler euch auf die Beine helfen und auch euer Lager bewachen, während ihr euch ausruht, um den Heilungsprozess zu beschleunigen.

Outward wird ab dem 26. März für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein. Das deutsch untertitelte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen.